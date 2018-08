I Trilli in concerto nei Giardini di Palazzo Tagliaferro

Il mitico gruppo genovese dei Trilli tona ad Andora per un concerto nei Giardini di Palazzo Tagliaferro che promette come sempre un repertorio fatto di musica tradizionale ligure e genovese. Ironia, buon umore e tanta buona musica per una formazione che porta avanti una tradizione che arriva da lontano e che ha conquistato l’incondizionato affetto del pubblico.

Guidati da Vladimiro Zullo in arte Vladi, figlio di Pippo (Giuseppe Zullo) dello storico duo composto appunto da Pippo e Pucci (Giuseppe Deliperi), i Trilli proporranno i brani del repertorio tradizionale alternati a canzoni nuove contenute nel loro ultimo lavoro “O Settebello” uscito nel luglio 2016 con l’etichetta discografica Neverland Records.

Non mancheranno gli intramontabili brani goliardici della tradizione genovese come Trilli trilli, Olidin Olidena fino a canzoni più impegnate come Piccun dagghe cianin, Comme te bella zena e l’immancabile Pomeriggio a Marrakech proposta dal duo al Festival di Sanremo nel 1984.

L’intenzione del gruppo dei Trilli è quello di portare avanti la tradizione genovese cercando sempre di rinnovarsi senza mai dimenticare le origini. Immancabile l’omaggio musicale al grandissimo Faber. L’affiatamento tra i musicisti sul palco è papabile e ciò che li accomuna è un grande amore per la musica, per Genova e per il duo storico con il quale tutti hanno un legame molto profondo.

Sul palco Vladimiro Zullo (voce), Alberto Marafioti (tastiere), Fabio Bavastro (basso), Davide e Alessandro De Muro (chitarre), Tony Meneses (percussioni) e Fabrizio Salvini (batteria). Per il concerto di Andora sarà ospite dei Trilli il grande chitarrista Mauro Culotta che ha collaborato con i più grandi nomi della musica nazionale e internazionale, fra i quali Mina.