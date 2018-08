I Tre Gotti in concerto con il meglio dei cantautori italiani

Concerto de “I Tre Gotti” giovedì 30 agosto alle ore 21:30 nei Giardini di via Clavesana.

L’affermato trio di musicisti è da sempre molto apprezzato per il suo repertorio totalmente italiano che punta sui grandi cantautori e i grandi interpreti, come Battisti, Finardi, Vecchioni, Mannoia, Vecchioni,Rossi, Lagabue o De Andrè solo per fare qualche nome.

Tre musicisti di lunga esperienza che faranno fare al pubblico un piacevole viaggio nella musica d’autore.

La storica formazione è composta da Cesare Arena alle percussioni, Gigi Flammia voce e chitarra e di Luciano Pollero al basso.