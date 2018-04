“I semi della terra”, progetto di comunità autoeducante e spazio bimbi condiviso a cura dell’associazione di promozione sociale Vassilissa, formata da genitori ed educatori interessati ad approfondire tematiche educative differenti da quelle tradizionali e istituzionali.

Nel settembre 2017 nasce il progetto “I semi della terra”, che vuole essere uno spazio per bambini e famiglie in cui sperimentare attività ispirate al Metodo Montessori e alla pedagogia libertaria: un’educazione non direttiva, esperienziale, attiva, con cui i bimbi possano crescere e apprendere nel rispetto dei loro tempi, delle personali caratteristiche e sviluppare emozioni e creatività.

Lo spazio è aperto tutte le mattine e un pomeriggio a settimana per laboratori e attività comuni condivise fra genitori e bambini.