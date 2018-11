“I ragazzi della Via Paal” – Spettacolo con Andrea Nicolini e il Barone Rampante

La Compagnia del Barone Rampante presenta “I ragazzi della Via Paal” (dal celebre romanzo di Ferenc Molnár). Mettere in scena quella che per molti osservatori è una vera e propria epopea giovanile, non era semplice. Ma quando si ha a disposizione la forza dell’immaginazione e l’energia potente dei ragazzi del Barone Rampante, l’autenticità e la proiezione in quel mondo diventano immediate.

La via Pal è la storia dei nostri stessi ragazzi, che sempre di più si sono immedesimati in questi loro “compagni” di quasi un secolo fa. Hanno fatto diventare il palcoscenico il campo stesso della via Pal, cioè il luogo deputato e prescelto dove si può scatenare l’immaginazione. Così lo spettacolo ha inizio con un gruppetto di ragazzi dei nostri giorni che si imbatte per caso, come all’interno di un buco spaziotemporale, in quei ragazzi di allora, i quali si trovano come in un fermo immagine o in una fotografia, e basterà una folata di vento buono a liberarli da quell’immobilità. Di conseguenza i ragazzi di adesso potranno rivivere quest’avventura potente insieme ai loro compagni antichi.

Il centro della storia si vive senz’altro tra le trincee della via Pal ma gli ambienti nel libro variano velocissimamente: dalla scuola alla strada, dal giardino dell’Orto botanico, campo di azione delle Camicie rosse, ai muri di cinta, alberi, etc. “Per questo motivo, assieme alla scenografa Anna Varaldo, abbiamo optato per un insieme di parallelepipedi praticabili che modificano in pochi istanti gli ambienti necessari a raccontare. Diventano banchi, trincee, muri, in un batter d’occhio. Sono vecchie casse, tutto quello che i ragazzi hanno a disposizione”, spiega il regista Andrea Nicolini.

“Ho notato durante le prove quanto ancora la presenza di questi oggetti da costruzione (quasi degli enormi Lego) sia stato di stimolo all’immaginazione per i miei splendidi attori e attrici – prosegue Nicolini – ‘E le ragazze che cosa c’entrano?’, ci si chiederà. Se, nel romanzo, questa è una storia molto maschile, dove la parte femminile finisce per diventare secondaria, (le figure di una madre o di una sorella), nel nostro spettacolo ragazze e ragazzi rappresentano le parti contrapposte e conflittuali in campo: le Camicie Rosse sono femmine, che si trasformano in selvagge pericolose come pantere, i ragazzi della via Pal sono tutti maschi che s’inventano gradi come dei giovani soldatini giocherelloni”.

Il loro conflitto nasce quindi anche da un diverso modo di sentire. La musica ha una parte rilevante nello spettacolo: ciascun gruppo ha i propri inni e le proprie canzoni, le proprie danze propiziatorie. Come in uno splendido grande gioco, che è questa scatola magica chiamato teatro.

Biglietti: ridotto (under 10 anni e over 65) 12 euro, intero 15 euro

Prevendita presso la Compagnia del Barone Rampante in via Municipio 3 a Borgio Verezzi

Crediti

Regia e Adattamento: Andrea Nicolini

Assistente alla regia: Francesco Bosio

Scene e costumi: Anna Varaldo e Beatrice Iannello

Musiche originali di Andrea Nicolini

Tecnico Luci: Pietro Zanella

Tecnico del Suono: Mirco Piludu

