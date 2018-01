“I mitici anni dei Beatles” – MyGurus in concerto

La MyGurus Beatles Tribute Band nasce nel 2008 a Savona in occasione delle celebrazioni del 40esimo anniversario del White Album.

Capace di riproporre l’intero repertorio dei Fab Four, dagli esordi beat alla sperimentazione in studio, con grande accuratezza nei suoni, negli arrangiamenti e soprattutto nelle armonie vocali che hanno reso immortali gli album e le canzoni dei Beatles, MyGurus raggiungono grandi traguardi a partire dal 2015 vincendo per due anni consecutivi (2015 e 2016) il Sanremo Beatles Summer Festival, contest nazionale per Beatles band tenutosi sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Ingresso a bigliettazione € 10

Prevendita a partire dalle ore 15 del giorno del concerto