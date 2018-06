“I manezzi pe majâ ‘nna figgia” – In scena la Compagnia Teatrale San Paolo

La Compagnia Teatrale “San Paolo” ritorna in scena con “I manezzi pe majâ ‘nna figgia”, commedia brillante in tre atti di Nicolò Bacigalupo per la regia di Simone D’Angelo. Lo spettacolo si terrà sabato 7 luglio alle ore 21 nel chiostro del Convento dei Padri Carmelitani Scalzi in via Untoria 6.

Scritto nel 1860, “I manezzi” costituisce il primo grande successo teatrale di Gilberto Govi e la più famosa pièce con cui il grande attore genovese viene oggi identificato. Una commedia che, vista e rivista, riesce sempre a divertire anche chi non ha troppa dimestichezza con il dialetto, essendo i dialoghi molto italianizzati.

La trama racconta le difficoltà di una famiglia medio borghese nello scegliere lo sposo adatto alla propria figlia. Il protagonista Steva (interpretato da Salvatore D’Angelo) è un pover’uomo vessato dalla perfida moglie Gigia (Gilda Cocchi) e dalla “figgia” Metilde (Giovanna Mantellassi) e contraddetto dalla domestica impicciona e maleducata Colomba (Stefania Arleo). Per maritare la ragazza si fanno carte false e i pretendenti Riccardo, Cesare e Pippo (Mimmo Mafera, Simone D’Angelo e Mauro Ferrari) vanno e vengono. Nella fenomenale girandola di situazioni da risata finiscono anche la cugina Carlotta (Gabriella Pisu) e il “caro” signor Venanzio (Vito D’Ambrosio).

Nell'”ombra” delle quinte contribuirà la truccatrice Tabita Narpelli per il make up dei personaggi, in particolare quello più “artistico” di Steva.