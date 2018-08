I grandi classici del rock anni ’70 e ’80 con i Never Too Late

Sul Molo Marinai d’Italia l’associazione ViviBorghetto con il patrocinio del Comune organizza un concerto di musica dal vivo con la band Never Too Late.

La band, formata alla batteria da Leano, al basso da Giancarlo, alle chitarre da Paolo e Graziano, alle tastiere da Flavio e alla voce da Tiziana, propone un repertorio di grandi classici del rock internazionale soprattutto degli anni ’70 e ’80, spaziando da Eric Clapton ai Toto, dai Pink Floyd alla grinta di Tina Turner, senza però dimenticare le più nobili produzioni italiane, come la Premiata Forneria Marconi.

Attivi ormai da diversi anni, i Never Too Late possono vantare un ricco curriculum di date live in tutta la provincia di Savona e non solo.