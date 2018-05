I Colour Haze presentano il nuovo album “In her garden”

Go Down Booking e Associazione Culturale Vincebus Eruptum, in collaborazione con Sound of Liberation e Raindogs House presentano i Colour Haze in concerto, la migliore band europea a cavallo tra il desert rock e il kraut rock in una delle due date italiane del tour.

Attivo dal 1995 il gruppo ha prodotto 12 album in studio oltre ad innumerevoli live e singoli. Il suo stile è un misto di stoner rock e psichedelia con qualche leggero rimando al progressive. Le sue canzoni sono piuttosto complesse a livello di struttura e composizione e fanno affidamento soprattutto alle abilità virtuosistiche dei tre strumenti (tra cui domina incontrastata la chitarra di Koglek).

Alcune canzoni sono solamente strumentali (negli album più recenti queste sono più fitte rispetto al passato) ma non mancano comunque parti cantate. I testi sono metaforici ed evocativi e vengono scritti in inglese e raramente in tedesco. Non mancano comunque testi espliciti e diretti.

La band presenterà il nuovo album “In her garden” e per questo tour ospita un quarto elemento al synth. Apertura ad opera della band veneta Ananda Mida, vera psichedelia.