I canti e le testimonianze della Grande Guerra con la Corale Alpina Savonese

La Stagione Autunno 2018 dell’Opera Giocosa di Savona dedica il mese di novembre al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Il ciclo si apre il giorno dell’armistizio, domenica 11 novembre alle ore 11, con il concerto della Corale Alpina Savonese, che alterna canti e testimonianze della Grande Guerra.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Alpha e il Lions Club Savona Priamar, fa parte della rassegna “Musica in Comune” organizzata dall’Opera Giocosa in accordo con il Comune di Savona e curata da Loris Orlando. I biglietti per il concerto (5 €) sono in vendita presso lo stesso atrio dalle 10:15 del mattino.

L’approfondimento sulla guerra del 1915-1918 prosegue con due conferenze. Martedì 13 novembre nella sala della Stella Maris alle ore 21 Ugo Folco parlerà del rapporto tra guerra, scienza e musica nell’incontro “La storia vista da un altro angolo. Esiste un rapporto tra scienza, guerra e Stravinsky?”.

Mercoledì 14 novembre alla Libreria Feltrinelli alle ore 18 Emilio Jona e Franco Castelli, intervistati da Vittorio Coletti, presentano il volume “Al rombo del cannon. Il canto popolare nella Grande Guerra”, un saggio edito da Neri Pozza che documenta come all’esplosione delle bombe in trincea sia corrisposto l’incredibile fiorire di canzoni popolari, perché nel canto risiedevano una forma di resistenza all’orrore, l’espressione della speranza, il superamento della morte in un fiato di voce inarrestabile spinto verso il futuro.