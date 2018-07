Debutta la rassegna itinerante “Itinerando al lunedì”, che propone ad ogni tappa una tema diverso a cui si ispira il repertorio musicale. Il primo appuntamento è nei Giardini di Palazzo Tagliaferro con “I cantautori italiani”, concerto della band Alternando con brani di Vecchioni, Battisti, De Andrè, P.F.M., Nomadi, Litfiba, Fasano, Vasco e Bennato.

Secondo appuntamento il 30 luglio in località Molino Nuovo con Il Sogno di Pablo, band torinese di musica italiana composta da Emanuela Villani (voce), Monica Farronato (chitarra e violino), Debora Pozzuolo (basso), Marco Roatta (percussioni) e Aldo Carnero (voce e chitarra).

La rassegna prosegue il 13 agosto in via Roma con “Le chitarre del rock”, concerto con band in cui verranno messi a confronto i chitarristi dei gruppi musicali fra i più importanti al mondo come Pink Floyd, Santana, Dire Straits, Animals, Eric Clapton, Creedence e Beatles.

Il 20 agosto in via Clavesana “Il nome di una donna”, concerto dedicato alle canzoni in cui nel titolo è presente il nome di una donna, come Gianna, Sara, Sally, Michelle, Gloria, Angie, Anna e Marco, Piero e Cinzia, Diana e molte altre.

Il 3 settembre in via Caboto concerto acustico con il cantautore andorese Nando Rizzo, che proporrà i brani più significativi della sua carriera musicale.