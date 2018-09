“Hostiles – Ostili” al NuovoFilmStudio

“Hostiles – Ostili”

di Scott Cooper

con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

USA 2017, 127’

mar 16 ottobre (15.30 – 21.15)

mer 17 ottobre (18.00)

1892, New Messico. Il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto la propria famiglia assassinata da una banda di ladri di cavalli Comanche…

Il western di Scott Cooper “Hostiles – Ostili” vede protagonista la splendida coppia formata da Christian Bale e Rosamund Pike, anime costrette a trovare dentro di sé la forza di perdonare. Il vecchio west è la culla dell’epica americana e in esso è contenuta l’essenza di un intero paese, fondato su una conquista. Nel film nessuno sfugge alla lotta per restare vivo, mentre lo spettacolo s’esalta grazie all’essenzialità del racconto e dei dialoghi, all’efficacia delle tipologie umane e ai sentimenti a esse collegati.

Cooper sceglie ancora una volta Bale come volto stoico e silenzioso su cui incanalare le proprie riflessioni: taciturno e dallo sguardo indurito, l’attore britannico stupisce con la sua capacità di creare mondi con semplici silenzi, che sembrano nutrirsi della bellezza e della durezza del territorio americano (una gioia per gli occhi).

Rosamund Pike spicca con una forza diversa, quella di chi, nonostante i numerosi torti subiti, sa che per sopravvivere è necessario andare oltre e cercare di fare squadra, come dimostra stabilendo un legame con le donne che accompagnano Falco Giallo. “Hostiles” è uno dei film più riusciti di Scott Cooper, in grado di riportare sul grande schermo l’atmosfera della frontiera americana e allo stesso tempo di renderla attuale, riflettendo su temi come tolleranza e perdono, che non possono non dialogare apertamente con il nostro presente.