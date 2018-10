“Histoire du soldat” di Igor Stravinsky al Teato Chiabrera

Il terzo e ultimo spettacolo della Stagione Autunnale dell’Opera Giocosa è “Histoire du soldat” di Igor Stravinsky, che debutta giovedì 15 novembre alle ore 20 al Teatro Chiabrera con gli attori della compagnia Cattivi Maestri e i solisti del Conservatorio “Giacomo Puccini” de La Spezia, guidati dal maestro direttore Danilo Marchello e la regia di Jacopo Marchisio.

L’opera di Stravinsky è proposta nella versione originale per voci recitanti, ballerina e orchestra. In replica per le scuole venerdì 16 novembre (ore 10 e 12), è introdotta da Enzo Restagno, critico musicale, per oltre trent’anni docente di Storia della Musica al Conservatorio di Torino e direttore artistico per più di dieci anni di “Mito”, uno dei più prestigiosi appuntamenti musicali nazionali.

“Histoire du Soldat”, nuova produzione del Teatro dell’Opera Giocosa, in collaborazione con Associazione Musicale Rossini e Cattivi Maestri, è un’opera da camera per attori e partitura musicale composta nel 1918 da Stravinsky su libretto di Charles Ferdinand Ramuz. Il libretto prevede un narratore che si rivolge direttamente al pubblico per raccontare l’eccezionale vicenda di Joseph, un soldato in licenza che mentre sta tornando a casa incontra il diavolo con le sue tentazioni.

Una storia che celebra il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, insieme al concerto dell’11 novembre (giorno dell’armistizio) in Comune con la Corale Alpina Savonese e due conferenze: il 13 novembre Ugo Folco parla del rapporto tra guerra, scienza e musica; il 14 novembre gli autori Emilio Jona e Franco Castelli, intervistati da Vittorio Coletti, presentano il volume “Al rombo del cannon”, un saggio che documenta come all’esplosione delle bombe in trincea sia corrisposto l’incredibile fiorire di canzoni popolari, perché nel canto risiedevano una forma di resistenza all’orrore, l’espressione della speranza, il superamento della morte in un fiato di voce inarrestabile spinto verso il futuro.

HISTOIRE DU SOLDAT

di Igor Stravinsky

Testo di Charles Ferdinand Ramuz

(versione originale integrale del 1918)

Maestro Direttore: Danilo Marchello

Regia: Jacopo Marchisio

Nuova Produzione del Teatro dell’Opera Giocosa

In collaborazione con Associazione Musicale Rossini e Cattivi Maestri