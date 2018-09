“Heretique 2.0” – Divertimento e spettacolo al Priamar

Sabato 30 settembre nel Piazzale del Maschio della Fortezza del Priamar un evento di nuova concezione: musica, spettacoli, esibizioni di arti varie, videomapping, prodotti a chilometro zero e molto altro ancora. L’iniziativa è nata da un’idea di Federico Cosentino, tra i più noti organizzatori di eventi e PR della riviera ligure, con il patrocinio del Comune di Savona – Assessorato a Spettacolo e Manifestazioni.

Appuntamento alle 20:30 con l’apertura dei cancelli e l’avvio dell’apericena di gala su prenotazione. Alle 23 dj set, laser show e xiloshow: la musica unita ad uno spettacolo mai visto prima!

L’organizzazione sarà in collaborazione con tre nomi illustri della vita notturna, come Golden Beach, Orizzonte e Soleluna. Apericlass a cura dallo staff Golden Beach. Numerose le aziende del territorio coinvolte: Azienda Agricola Durin di Ortovero; distilleria “Origine” di Cengio; Bee Bad Energy Drink, Vado Ligure; Agribirrificio Altavia, Sassello; il Chinotto nella Rete, Savona; Pole Pole Concept Bar, Spotorno, che per l’occasione presenterà otto nuovi cocktail realizzati con prodotti liguri.

“Abbiamo lavorato tantissimo con Federico Cosentino, sono felicissimo per aver patrocinato questo evento che per la città di Savona è unico. Con orgoglio devo dire che è l’unico evento che fa sold out al Priamar: l’anno scorso oltre 1200 persone e anche quest’anno i posti sono quasi esauriti – afferma l’assessore Maurizio scaramuzza – È un modo nuovo di portare persone sul Priamar e farlo scoprire di notte. Il tutto senza disturbare la città, dato che la musica non uscirà dalle mura della Fortezza. Per il servizio d’ordine daranno una mano anche i City Angels”.

“La seconda edizione ricalcherà moltissimo la prima, il format è identico – spiega Cosentino – Durante l’Apericlass saranno proposte soprattutto prelibatezze locali; e dalle 23.30 l’apertura alla maggior parte del pubblico per lo spettacolo di ‘mapping’, in 3D e con apparecchiature di nuova concezione, un laser show e la musica. Per noi è un orgoglio perché a Savona è l’unico evento del genere, che esce un po’ dal giro dei locali classici, ma anche perché possiamo presentare e ‘spingere’ le eccellenze del territorio. Quest’anno potremo anche aprirci di più a prodotti internazionali, ma la priorità resterà la valorizzazione dei prodotti del territorio”.

Il costo è 30 € per cena e serata (ma i posti sono già esauriti) e 25 € per chi arriverà solo per la serata. Una piccola parte dell’incasso andrà anche in beneficenza alla Onlus Cresc.i, che si occupa di valorizzare il reparto pediatrico dell’Ospedale San Paolo di Savona.