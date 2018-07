“Happy Hour sul Mare” insieme a The Liptones Rockabilly Experience

Sarà il trio rockabilly dei Liptones Rockabilly Experience il protagonista musicale del prossimo “Happy Hour sul Mare”, l’apericena dello Yacht Club Marina di Loano che unisce un ambiente elegante e raffinato con una meravigliosa vista sul mare e specialità uniche create da chef pluristellati.

The Liptones Rockabilly Experience è un trio rockabilly nato a Genova nel maggio 2017 da Michele “el Kike” Olmo (chitarrista e produttore dei “Fetish Calaveras”), Maurizio “Maury Head” Nuzzi (già batterista della tribute band “Hot Rod Cinderella”, della tribute band dei Green Day “Fucking Day” e dei “Dubina”) e Loris “Dr Feelgood” Andreotti (bassista di “Acini d’Eva”). La formazione è quella classica del rockabilly anni ’80 con voce vibrante e chitarrone violento, contrabbasso slap e stand up drum, per uno spettacolo unico e coinvolgente.

Il sound dei Liptones è esplosivo e graffiante, fa cantare e scatenare: impossibile non ballare ascoltando un loro concerto. I brani eseguiti sono sapientemente riarrangiati dalla band, spaziando dai classici Stray Cats di Brian Setzer a cover anni ’80, aromatizzate da un pizzico di psycho-billy.

Sulla terrazza dello Yacht Club si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti freschissimi e a “chilometro zero”.

Gli “Happy Hour sul Mare” trovano spazio sulla terrazza di ponente, sulla quale è stato realizzato un nuovo e più ampio chiringuito che, per tutta l’estate, sarà il punto di riferimento degli eventi che animeranno lo Yacht Club. L’evento si tiene regolarmente tutti i venerdì con ospiti ogni volta diversi per un’esperienza di divertimento sempre nuova e coinvolgente.

Ingresso 20 € (prima consumazione compresa, seconda consumazione 10 €

Parcheggio gratuito