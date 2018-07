“Happy Hour sul Mare” con i Queen of Chaos

Saranno i Queen of Chaos i protagonisti musicali del prossimo “Happy Hour sul Mare”, l’apericena dello Yacht Club Marina di Loano che unisce un ambiente elegante e raffinato con una meravigliosa vista sul mare e specialità uniche create da chef pluristellati. Sulla terrazza si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti freschissimi e a “chilometro zero”.

I Queen of Chaos sono un duo acustico composto dalla voce di Serena Sforzi e dalla chitarra di Claudio Cinquegrana, che nel corso della sua carriera si è esibito anche con i New Trolls. La serata è organizzata in collaborazione con Poppy Events e Acqua Minerale Calizzano.

Gli “Happy Hour sul Mare” trovano spazio sulla terrazza di ponente, sulla quale è stato realizzato un nuovo e più ampio chiringuito che, per tutta l’estate, sarà il punto di riferimento degli eventi che animeranno lo Yacht Club. L’evento si tiene regolarmente tutti i venerdì con ospiti ogni volta diversi per un’esperienza di divertimento sempre nuova e coinvolgente.

Ingresso 20 € (prima consumazione compresa, seconda consumazione 10 €

Parcheggio gratuito