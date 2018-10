“Halloween Town” – Il percorso stregato al Teatro delle Udienze

Dal pomeriggio di mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre l’Associazione Culturale Baba Jaga organizza il percorso stregato interattivo “Halloween Town” pensato appositamente per famiglie con bambini dai 4 anni in sù. L’evento è promosso dal Comune di Finale Ligure per la stagione 2018 – 2019.

Bambini e bambine di ogni età, ecco qualcosa che vi stupirà! Sù, venite! È proprio qui, È il paese di Halloween!

Una città abbandonata, un paese dimenticato che aspetta solo di essere visitato. “Scheletri, fantasmi, vampiri, licantropi, mummie, demoni, pipistrelli, topi, streghe, zombie, clown percorrete la via. Arrivate alla piazza. Entrate nell’antro. Cercate la porta e varcate la soglia: Town vi aspetta!”.

Un percorso stregato tra lapidi e zucche in cui potrete visitare la foresta con gli “Alberi delle Feste più liete”, il Laboratorio del Dottor Finklestein e… ma fate attenzione, potreste incontrare il Bau Bau!

Orario visite: 10 – 13 e 14 – 19

Biglietti: intero 5 € – ridotto 4 €

Si consiglia la prenotazione. Prenotazione obbligatoria per visite didattiche.