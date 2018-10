Halloween Party per i Lions all’Essaouira Disco

Mercoledì 31 ottobre alla discoteca Essaouira di Albenga si terrà il primo Halloween Party per la raccolta fondi del service TOD dell’area 3, che vede impegnati i Leo Club Albenga e Loano Doria.

Dalle ore 19:30 sarà possibile accedere alla discoteca con costo di 15 € che comprenderà un abbondante buffet e la consumazione. Per coloro che vorranno entrare in discoteca dopo la mezzanotte l’ingresso sarà di 20 €.

La serata è organizzata con la collaborazione della Taberna del Foro di Albenga e della Strobe SRL. Parte dei proventi saranno devoluti in beneficenza per l’acquisto di una struttura calisthenics in un’area accessibile al pubblico e utilizzata a fini riabilitativi dall’Unità spinale unipolare dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Informazioni e prenotazioni: 3403268627