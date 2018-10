Mercoledì 31 ottobre il Comune di Vado Ligure presenta “Halloween 2018 – La Storia delle Streghe del Paese”: divertentissimo intrattenimento dalle 16 alle 21 in via Giuseppe Garibaldi, via Antonio Gramsci e piazza Camillo Benso Conte di Cavour.

Tre postazioni di spettacoli con Giocoleria Magia e Mangiafuoco, animazione itinerante e dj set, spettacoli di danza e sfilate in maschera, che tornano in questo periodo dell’anno, stranamente giovani e belle, con le ragnatele disegnate sulle guance, il trucco pesante dai toni violacei, gli abiti sfrangiati, i cappelli con la cupola appuntita.

‘Va bene’, concluse Bernardo, ‘ormai il fatto mi pare chiaro. Un monaco sedotto, una strega e qualche rito che per fortuna non ha avuto luogo’. Ancora una volta fui tentato di seguirla, ancora una volta Guglielmo, scurissimo in volto, mi trattenne. ‘Stai fermo, sciocco’, disse, ‘la ragazza è perduta, è carne bruciata’.

(Umberto Eco, “Il nome della rosa”).

E dunque: benvenute le odierne streghe modaiole e i loro estimatori e felice Halloween a tutti!

Gli organizzatori ringraziano i parrucchieri di Vado Ligure, le scuole di danza J Flemm Urban Dance e Csd Arte E Spettacolo, la Ludoteca Il Cappellaio Matto. L’evento è patrocinato dal Comune Di Vado Ligure. L’organizzazione è a cura di Crazy Emotions Agency.