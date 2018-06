Green Kids Days – Diciamo NO alla plastica in mare

Noli dice no alla plastica in mare partendo dai più piccoli con Green Kids Days, iniziativa organizzata dalla Polisportiva Nolese Outdoor e patrocinata da Comune di Noli, Campus Universitario di Savona, Associazione Tre Terre e WWF con la campagna nazionale #spiaggeplasticfree, che nasce nello spirito e in continuità con il Green Surf Festival che lo scorso anno ha portato a Noli surfisti, ambientalisti e amanti del mare provenienti da tutto il mondo, uniti da un obiettivo comune: la salvaguardia degli oceani e la lotta alla plastica.

“Con Green Kids Days vogliamo coinvolgere i ragazzi nella protezione dell’ambiente, soprattutto marino, attraverso varie attività legate al mare, perché facciano esperienza del rapporto speciale con la natura”, dice la presidente della polisportiva Marina Gambetta.

Simbolo e immagine sarà “Onda: un mare di plastica”, una grande scultura a forma di onda marina creata con l’aiuto di tutti montando su una struttura di ferro circa 800 bottiglie di plastica. La scultura, ideata da Linzi Hawkin, surfista inglese presente al Green Surf Festival con il suo importante progetto “Protect Blue”, sarà usata come installazione estiva e per fotografie con sfondo sulla baia di Noli su Capo Noli.

Dalla scultura all’arte della ceramica con “Bluissimo”: segni e disegni dal mare”, laboratorio di ceramica a cura di Nadia Allario di Ceramiche Herisson Noli che insieme ai ragazzi realizzerà tanti pesciolini di creta blu, il colore del mare, per ornare una cornice che verrà fissata in passeggiata e il cui sfondo sarà il Golfo dell’Isola. Iscrizioni: herissonceramiche@gmail.com

Per i più intraprendenti ecco la EcoPinneggiata, proposta dalla Scuola di Robotica in collaborazione con divers e biologi, che fornirà il materiale necessario (mute, maschere, pinne) per lo snorkeling. Questi eventi fanno parte del progetto “Il mare in 3D” che nasce con lo scopo di recuperare, riciclare e riutilizzare materiale plastico vario – sia PET raccolta durante l’attività di rimozione dei rifiuti che nylon dalle reti da pesca dismesse – per trasformarlo, mediante la stampa in 3D, in oggetti vari. Iscrizioni: www.eco-pinneggiatanoli.eventbrite.it

RSTA scrl, organizzerà inoltre “Gli Scienziati per un Mare Blu”: 4 appuntamenti gratuiti per bambini dai 4 ai 13 anni. Si parlerà di ambiente marino mediterraneo e rifiuti marini, con attività di riciclo creativo e giochi sul mare e i suoi abitanti. Iscrizioni: z.gennaro@libero.it

Di sicura attrattiva sarà poi “Alla scoperta dell’Orto di Nemo”, un’escursione facile e guidata in SUP con snorkeling organizzata da SUP Activity Noli. Si partirà dalla spiaggia dei Baianita per raggiungere il vicino Orto di Nemo, l’orto subacqueo ormai famoso in tutto il mondo. Basilico, ortaggi, piante officinali vengono coltivati sul fondo del mare, all’interno di biosfere in materiale semitrasparente ancorate a circa 8 metri di profondità, a pochi metri dalla spiaggia di Noli. Al centro l’albero della vita, che dal profondo si riflette in maniera suggestiva sulla superficie del mare. Per iscrizioni: info@supactivitynoli.it

A sottolineare la vocazione dell’evento Acqua Sant’Anna, l’acqua ufficiale di Green Kids Days con le Bio Bottle, biodegradabili al 100% e compostabili, ottenute da materiali naturali e rinnovabili e che in meno di tre mesi tornano a far parte della natura. S. Anna sarà presente all’evento sabato 16 giugno con tanti gadget per veri Green Kids.

Tutte le attività, che si svolgeranno nei pressi della spiaggia dei pescatori, sono gratuite con preiscrizione obbligatoria per posti limitati.

Sabato 16 giugno

COOPERATIVA SALTO NEL BLU: “GLI SCIENZIATI PER IL MARE BLU”

Sede: passeggiata mare, altezza sottopasso

Orari: 10:30 – 17

Attività: Laboratori sul tema del mare, e dei rifiuti abbandonati sulle spiagge, con attività di riciclo creativo. Target principale rivolto ai bambini dai 4 ai 13 anni.

SCUOLA DI ROBOTICA “IL MARE IN 3D”

Sede: passeggiata mare, altezza sottopasso.

Orari: 10 – 13

Attività: ecopinneggiata in zona scogli all’altezza del primo molo, per la presenza di poseidonia a pochi metri dalla riva.

LABORATORIO DI CERAMICA: “BLUISSIMO: SEGNI E DISEGNI DAL MARE”

Sede: passeggiata mare, altezza sottopasso

Orari: 10 – 12 / 14 – 16

Attività: laboratorio di ceramica con creazione di pesciolini, che in un secondo tempo saranno smaltati di blu. I pesci andranno a ornare una cornice di legno, creando un’installazione.

POLISPORTIVA NOLESE OUTDOOR: INSTALLAZIONE “L’ONDA”

Sede: spiaggia dei pescatori – mercato del pesce

Orari: 10 – 12 / 14 – 17

Attività: creazione di una scultura a forma di onda attraverso l’uso di ben 800 bottiglie di plastica.

Domenica 17 giugno

LABORATORIO DI CERAMICA: “BLUISSIMO: SEGNI E DISEGNI DAL MARE”

Sede: passeggiata mare, altezza sottopasso

Orari: 10 – 12 / 14 – 16

Attività: laboratorio di ceramica con creazione di pesciolini smaltati di blu.. il colore del mare.

POLISPORTIVA NOLESE OUTDOOR: INSTALLAZIONE “L’ONDA”

Sede: spiaggia dei pescatori – altezza mercato del pesce

Orari: 10 – 12 / 14 – 17

Attività: creazione di una scultura a forma di onda attraverso l’uso di bottiglie di plastica…Ben 800!!

ALLA SCOPERTA DELL’ORTO DI NEMO

Sede: Baianita – SUP Activity Noli

Orari: trasmessi il sabato in base alle previsioni meteo-marin

Attività: escursione SUP (adulto+bambino) dai Baianita fino all’Orto di Nemo (circa 800 mt)