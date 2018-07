Graziano Cutrona presenta il libro “Casting. Cosa non fare ad un provino tv”

Ritorna l’appuntamento del venerdì nell’affascinante giardino di Villa Groppallo, che ospita il Museo Civico e la biblioteca comunale. Un programma rinnovato in cui la cultura e le tradizioni saranno il filo conduttore delle iniziative. Le tradizioni, i grandi artisti ma non solo e anche un “orecchio” speciale per la musica con serate d’autore.

Il 27 luglio lo scrittore Graziano Cutrona presenta il suo libro “Casting. Cosa non fare ad un provino tv. Consigli pratici e divertenti aneddoti” (Cordero Editore – Collana Scarlatta Saggistica), con prefazione di Paolo Ruffini.

La cosa importante non è tanto sapere cosa fare ad un casting ma al contrario è fondamentale conoscere proprio cosa non si deve fare. Ed è ciò che questo manuale vuole insegnarti, attraverso aneddoti curiosi, racconti divertenti, consigli propositivi e ironici rivolti a tutti quei comici, cantanti, ballerine, o persone comuni, che almeno una volta nella vita vogliono provare a superare un provino e dire finalmente: “ce l’ho fatta!” Graziano, che da oltre vent’anni lavora nelle produzioni televisive, ci racconta questa realtà, dando voce anche ad altri noti protagonisti del piccolo schermo.