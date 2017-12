Grande Festa di Fine Anno a Castelfranco

Il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con l’Associazione Culturale E20 e con il contributo della Compagnia di San Paolo, organizza una giornata di festa aperta a tutti per salutare la fine del 2017. Si inizierà con una caccia al tesoro per bambini e ragazzi dal titolo “Chi troverà il tesoro di Castelfranco?”, organizzata dalla sezione finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Alle 14:30 si apriranno le iscrizioni per “Castelrun”, un allenamento di gruppo per runner e walker, organizzato dall’A.S.D. Run Riviera Run, che partirà dalla fortezza alle 15:30 e, dopo un percorso di circa 5 km, si concluderà con il rientro a Castelfranco.

Alle 16:30 l’attesissimo concerto delle Alter Echo String Quartet, ensemble composto da Marta Taddei (I° Violino), Noemi Kamaras (II° Violino), Roberta Ardito (Viola) e Giulia Gatti (Violoncello) e nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée “Opera Seconda” dei Pooh. Dopo aver girato l’Italia con grandi artisti hanno deciso di proporre la formazione classica da camera per eccellenza al servizio della musica pop, diventando un punto di riferimento crossover nel panorama italiano. Sono reduci da un recente importante concerto che le ha viste protagoniste sul prestigioso palco dello Sporting Club di Montecarlo insieme al grande tenore Andrea Bocelli.

Durante il pomeriggio saranno visitabili gli spazi museali multimediali e le mostre “Le meraviglie del gioco dell’oca” e “L’arte del Presepe Ligure”.

Alle 21:30 concluderà la giornata di festa il concerto del cantautore Beppe Trabona che, dopo aver vinto l’ultima edizione del Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente al Varigotti Festival, ha recentemente pubblicato l’album “È tempo”.