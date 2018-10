Granaccia & Rossi di Liguria 2018

Nella splendida cornice di Villa Maria a Quiliano si tiene l’annuale appuntamento dedicato a tutti i vini rossi di Liguria e giunto alla 14esima edizione. La villa comunale ospiterà domenica 11 novembre produttori provenienti da tutta la regione per una giornata speciale di incontro, confronto e scambio con sommelier, giornalisti, operatori e amanti del vino che potranno prendere parte ad un vero e proprio percorso del gusto tra i migliori sapori della nostra regione, svolto tra i diversi banchi di assaggio delle eccellenze tipiche del territorio.

Vite in Riviera cura e organizza l’area dedicata ai grandi vini rossi D.O.C. e I.G.T. della Liguria, che saranno i protagonisti indiscussi della giornata: Granaccia, Rossese, Ormeasco di Pornassio, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del Tigullio, Val Polcevera e tanti altri.

L’evento sarà anche l’occasione per festeggiare i 20 anni di fondazione della Confraternita dell’Ormeasco (11 novembre 1998 – 2018), che porterà in degustazione il prezioso Ormeasco di Pornassio Superiore, affinato in botte di legno e invecchiato diversi anni. Ospite d’eccezione per questa edizione sarà l’antica distilleria piemontese Marolo di Mussotto d’Alba, che produce eccellenti grappe artigianali da vinacce di Pigato e Vermentino ligure.

All’interno del percorso degustativo potrete accompagnare il buon vino con diversi assaggi delle migliori produzioni locali (formaggi, salumi, focaccia e grissini).