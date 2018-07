Gran Galà delle Polente

Sabato 28 luglio dalle 19:30 all’1:30 la Pro Loco di Calizzano vi aspetta in piazza Vittorio Veneto (vicino al Cinema Verdi) per una serata all’insegna del divertimento e del buon cibo.

Festa per le vie del centro storico del paese, musica, cucina con 3 tipologie di polente da poter gustare.

Cucine aperte dalle 19:30. Durante la serata accompagnamento musicale con Ylenia & Lorenzo Acoustic Duo, sfilata storica in abiti medioevali in collaborazione con il Gruppo Storico Calizzano e Torneo dei Cavalieri in piazza dei Fiammiferi, a cura dell’Associazione Storico Culturale “Ordine del Gheppio” di Rocchetta di Cairo.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il circolo ricreativo Le Ciminiere.