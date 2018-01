La società sportiva Alassio Bike, organizza per domenica 25 marzo la gara ciclistica amatoriale “Gran Fondo Muretto di Alassio MTB”, con partenza ed arrivo ad Alassio. La manifestazione sarà valida come prima prova della Coppa Piemonte MTB 2018.

La manifestazione è riservata a cicloamatori e cicloturisti di ambo i sessi, tesserati alla FCI, ed altri enti di promozione sportiva aderenti alla consulta nazionale del ciclismo ed in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed ai cicloamatori stranieri in possesso di tessera internazionale riconosciuta dall’U.C.I.

Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione, oppure escludere un iscritto dalla manifestazione, qualora possa arrecare danno all’immagine della stessa.