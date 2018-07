Gli Why Aye Men Dire Straits Tribute Band in concerto

Gli Why Aye Men Dire Straits Tribute Band vi aspettano per farvi ascoltare grandi classici del Rock targato Mark Knopfler!

Nati nel gennaio 2009 sono oggi considerati una delle Dire Straits Tribute Band che più seriamente e fedelmente ricreano il sound e il feeling delle performance live dei Dire Straits e di Mark Knopfler e che, a differenza di altre cover band, rispecchiano fedelmente la formazione dei Dire Straits. Dal 2011 sono inoltre riconosciuti come una delle tribute band ufficiali dei Dire Straits.

Il repertorio comprende i grandi classici del rock come Sultans of Swing, Tunnel of Love, Money for Nothing e altre hit meno conosciute ma altrettanto interessanti, quali Where do you think you’re going, News, Once upon a time in the west, Lady writer e tante altre.

THE BAND

Luigi Pesce – Guitar & Vocals

Maurizio Salvadori – Guitar

Simone Perata – Bass & Vocals

Roberto Faccio – Drums & Vocals

Fabrizio Serra – Keyboards

Paolo Bertolissi – Sax & Vocals