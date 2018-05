Gli Stadio superospiti alla “Notte in Bianco 2018”

Saranno gli Stadio i protagonisti del concerto gratuito dell’edizione 2018 della “Notte in Bianco”, la lunga maratona di divertimento promossa dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano in collaborazione con Ascom e Dimensione Eventi. A partire dal pomeriggio le strade, le piazze e il lungomare della città dei Doria saranno animate da concerti di musica dal vivo e dj-set.

Elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali e i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e offriranno a tutti originali punti di degustazione.

Imperdibile a partire dalle 22:30 il grande concerto gratuito in piazza Italia, che quest’anno vedrà salire sul palco la band degli Stadio, che ritornano “on the road” con uno show che contiene qualche bella novità e tutti i loro più grandi successi, come “Canzoni alla Radio”, “Acqua e Sapone”, “Sorprendimi”, “Chiedi chi erano i Beatles”, “Ballando al buio”, “Generazione di fenomeni”, e i brani più recenti, tra cui quello vincitore del Festival di Sanremo 2016 “Un giorno mi dirai” e “Tutti contro tutti”, che vanta la straordinaria incursione di Vasco Rossi.

Quella di Gaetano Curreri e degli Stadio è una scelta di altissimo livello che renderà quest’estate un appuntamento imperdibile, un’occasione quasi unica per godere di uno spettacolo caratterizzato da pochissime tappe, in attesa di tante sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi.

Prima dell’esibizione dei vincitori di Sanremo 2016 si terrà la cerimonia di consegna agli stabilimenti balneari della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che FEE conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti e che Loano ha ottenuto quest’anno per la nona volta consecutiva.