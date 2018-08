Gli Sherocks in concerto alla “Scalinata del Gusto”

Domenica 5 agosto un nuovo appuntamento con gli Sherocks. La band sarà protagonista della rassegna “La Scalinata del Gusto” a partire dalle ore 20. Iniziativa organizzata dal Bar Scorpion di Albissola Marina in collaborazione con gli altri commercianti di via Colombo e ogni domenica di luglio e per tutte quelle di agosto con alcuni tra i migliori artisti liguri.

Gli Sherocks presenteranno il loro “Tributo alle Donne del Rock” con i brani più belli interpretati dalle indiscusse regine della musica dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Un viaggio temporale alla riscoperta di canzoni che hanno lasciato il segno. Tra le artiste proposte ci saranno Janis Joplin, Patti Smith, Madonna, Debbie Harry (Blondie), Grace Slick (Jefferson Airplane), Alanis Morissette, Skin (Skunk Anansie), Dolores O’Riordan (The Cranberries).

La musica degli Sherocks sarà abbinata a battuta a coltello di Fassona piemontese con Bonarda Metodo Charmat “Isimbarda”. Sarà pertanto una serata che vorrà deliziare “palato” e “orecchie” in un colpo solo!

Gli Sherocks sono Francesca Marotta (voce e chitarra), Sonia Miceli (basso e cori), Mattia Solimano (chitarra solista e cori), Daniele Crisafulli (batteria).

Per informazioni e prenotazione dei tavoli: 019482780