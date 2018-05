Gli Earth, Wind and Fire a “When We Were Kids”

Christopher Cross, Kid Creole and the Coconuts, Earth Wind and Fire è il favoloso trio di star protagonista della seconda edizione di “When We Were Kids”, la manifestazione che lo scorso anno ha infiammato la riviera di ponente.

Dopo Tony Hadley, i Boney M e i Village People partono i preparativi per una nuova avventura che promette di ricreare e superare la magica atmosfera del 2017. Il palco sarà allestito in piazza Pacini, adatta ad accogliere la prevedibile “invasione” di fan. I tre gruppi sono autentiche leggende degli anni ’70 e ’80, decenni in cui espressero il loro meglio.

Christopher Cross è tra i pochi cantautori a poter vantare almeno quattro brani diventati a tutti gli effetti “evergreen”: la coinvolgente “Run like the wind”, la sognante “Sailing”, la serenata a New York City di “Arthur’s theme”, dal film “Arturo”, (il titolo del pezzo è “Best that you can do”) e il ritmo di “Never be the same”, passando per altre hit come “Minstrel Gigolò” e “Say you’ll be mine”. Una voce inconfondibile che risuonerà con il suo particolare e amato tono acuto.

Kid Creole and the Coconuts sono vere icone della disco: con il loro look anni ’50 e un sound salsa caraibico molto distintivo dominarono a lungo le piste di quegli anni. Con una sezione fiati di forte supporto e la grande presenza scenica del loro frontman, ogni loro show dal vivo entusiasma e coinvolge il pubblico di ogni età. Ad Alassio non lesineranno i loro successi, come “Stool Pigeon”, “Annie”, “I’m not your daddy”, “Endicott” e l’immortale “Male curiosity”, parte della colonna sonora del film “Against all odds” (“Due vite in gioco”).

Gli Earth, Wind and Fire non hanno bisogno di presentazioni. “Boogie Wonderland”, “September”, “Fantasy”, “After the love has gone”: decine di Grammy Award, infiniti dischi di platino, intere settimane in testa alle classifiche di tutto il mondo. La formazione che si esibirà è capitanata da Al Mckay, che con il compianto Maurice White fondò il gruppo, scrivendone la maggior parte della musica. Sedici artisti di grande livello, veri miti nei loro strumenti, che compongono l’attuale formazione che dal vivo dà il meglio di sé.

In pieno stile WWWK non mancherà l’enogastronomia di assoluto livello: quest’anno la degustazione sarà curata da Franciacorta, che con le sue celebri cantine offrirà al pubblico il meglio delle “bollicine” italiane. Un ricco menù curato da Svizzera Ricevimenti, leader nel catering di lusso, che completerà il fascino della speciale notte alassina.