Una commedia del repertorio di Gilberto Govi, ma decisamente irrituale: non si parla né di eredità, né di figlie da maritare, né di amori contrastati. Giustin Paciocchi è un onesto imprenditore che vive in un paese a pochi chilometri da Genova dove ha sede anche la sua fabbrica di cravatte. Vive assieme alla moglie, alla madre e alla suocera e ha un carattere decisamente tranquillo e pacifico, proprio come suggerisce il suo cognome. Tutto potrebbe procedere a gonfie vele, ma la moglie è insofferente perché vorrebbe un marito geloso, possessivo e violento. Ed ecco la svolta: Giustin diventa un vero attaccabrighe temuto da tutti e riesce persino a mandare all’ospedale uno spasimante della moglie conquistandosi così la pace in famiglia. Ma sarà proprio vero?