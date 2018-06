Gita ai Laghi Blu di Chianale

Il Club Alpino Italiano propone la gita escursionistica sociale ai Laghi Blu di Chianale (Alta Val Varaita, CM). Appena oltre il paese di Chianale parte ripido il sentiero in un bosco di larici. Dopo le Grange Antolina, superate alcune balze, si lascia il sentiero principale e si sale in breve tempo al Lago Nero, sovrastato dalla Tour Real.

Successivamente si scende nella conca del Lago Blu e infine si risale fino alla quota massima in corrispondenza dei laghi di Bes. Ritorno per l’itinerario di salita.

Per la partecipazione alle gite ai non Soci è richiesto il versamento di una quota per ottenere la copertura assicurativa infortuni e una quota per l’assicurazione “Soccorso alpino”. Per motivi organizzativi la partecipazione a gite sociali di non Soci dovrà essere comunicata al capogita 48 ore prima della gita con il contestuale versamento della quota assicurativa.

Dislivello 800 metri

Difficoltà E (accessibile a chiunque abbia un discreto allenamento e dimestichezza con sentieri ripidi)