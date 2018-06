Gita a Chionea e alla Cappella San Giovanni Battista

Saranno Chionea e la Cappella San Giovanni Battista le destinazioni della prossima escursione di “Loano non solo mare”, il programma curato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano. L’escursione è proposta da Marilena e Guido.

I partecipanti si ritroveranno alle 7:30 in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in auto verso Ortovero, Pieve di Teco, Nava e Ormea. Poi proseguiranno in direzione di Chionea e verso Quarzina, da dove comincerà il percorso a piedi. Da Quarzina la comitiva imboccherà la strada che costeggia la Chiesa Santa Maria Assunta fino al primo bivio, che immetterà prima su un tratturo e poi su un’ampia mulattiera che condurrà a Porcirette Sottane (1.094 metri).

Poi gli escursionisti raggiungeranno le Case Rian (a 1.100 metri) e scenderanno verso il rio Chiapino, che attraverseranno utilizzando un ponte di pietra. Poi risaliranno una rapida mulattiera selciata che, dopo qualche tornante e un tratto pianeggiante e inerbito, porterà a Chioraira (1.097 metri), dov’è presente una fontana d’acqua fresca e un castagneto secolare.

Da qui proseguiranno verso La Colma, supereranno la Borgata Rizzi, La Costa (1.150 metri) e le Stalle Colletto (1.312 metri). Dopodiché gli escursionisti imboccheranno un sentiero che condurrà ad Aimoni e sulla dorsale di La Colma (1.500 metri) e alla Cappella San Giovanni Battista (1.510 metri). Consumato il pranzo al sacco il gruppo si metterà sulla strada del ritorno, che seguirà lo stesso percorso dell’andata.

La gita avrà una durata di 5 ore e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 550 metri circa.

Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.