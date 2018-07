“Giovedì in Musica” nel centro storico di Savona

Terzo appuntamento dei “Giovedì in Musica”, manifestazione che da anni caratterizza la città nelle sere dei giovedì di luglio con musica, scienza, arte, shopping. Questo ed altro ancora è la grande offerta che la città presenta a tutti coloro che vorranno passeggiare amabilmente per le vie le piazze del centro storico cittadino.

I “Giovedì in Musica” sono un appuntamento immancabile per vivere la migliore Savona in modalità estiva: negozi aperti, apericena e drink in ogni bar, attività ludiche per tutte le età, laboratori didattici scientifici e una particolare valorizzazione artistica di musei, monumenti e luoghi simbolo. Il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti e la Cappella Sistina resteranno infatti aperti dalle 20:30 alle 23:30 con ingresso gratuito.

Tra le novità di questa edizione l’apertura straordinaria della Campanassa per l’iniziativa unica nel suo genere dal titolo “Campanassa, itinerari sotto le stelle tra storia e musica”, realizzata in collaborazione con il Comune di Savona e grazie agli sponsor Rotary Club di Savona, Azimut Wealth Menagement, Farmacia Saettone, Commercialisti Associati e Zurich. La torre è visitabile previa prenotazione dalle 20 alle 22 di ogni giovedì.

Essendo già numerose le prenotazioni il presidente dell’Associazione ‘A Campanassa e l’amministrazione comunale hanno deciso di aggiungere un’ulteriore visita a quelle in programma. Gli interessati potranno godere di un’opportunità partecipando al gruppo previsto per le ore 22:30. La visita guidata con intrattenimento musicale prevede gruppi di 15 persone che partiranno ogni mezz’ora a partire dalle ore 20. Appuntamento 10 minuti prima nell’atrio.

L’Associazione Giovani per la Scienza, in via Alessandro Manzoni, mostrerà invece diversi esperimenti al pubblico “illuminando” la serata con la scienza. Tutti gli esperimenti sono ideati e costruiti dai soci nei loro laboratori presso il Campus Universitario. Con l’aiuto di luci neon e LED verranno mostrate alcune esperienze progettate e costruite dei ragazzi e spiegati principi di meccanica, elettromagnetismo, ottica, fisica atomica e informatica. I giovani, portando la scienza in strada, mostreranno quante idee e invenzioni siano dietro agli oggetti tecnologici che tutti i giorni usiamo ma che sono poco conosciute.

La manifestazione è promossa dal Comune di Savona a cura dell’Associazione Corelli e realizzata grazie alla proficua collaborazione con Coop Liguria, sponsor dell’evento, AsCom, Università degli Studi di Genova, Diocesi Savona Noli e le associazioni Giovani per la Scienza, ‘A Campanassa e Amici del Patrimonio Ecclesiastico.