Secondo appuntamento dei “Giovedì in Musica”, manifestazione che da anni caratterizza la città nelle sere dei giovedì di luglio con musica, scienza, arte, shopping. Questo ed altro ancora è la grande offerta che la città presenta a tutti coloro che vorranno passeggiare amabilmente per le vie cittadine. La manifestazione è promossa dal Comune di Savona a cura dell’Associazione Corelli e realizzata grazie alla proficua collaborazione con Coop Liguria, sponsor dell’evento, AsCom, Università degli Studi di Genova, Diocesi Savona Noli e le associazioni Giovani per la Scienza, ‘A Campanassa e Amici del Patrimonio Ecclesiastico.

Il secondo giovedì vedrà sul palco di piazza Sisto il luminoso, sfavillante e poliedrico gruppo dei Divina, una delle più importanti band italiane che si dedica alla riproposta del mitico sound anni ’70 e ’80. Sarà un viaggio a ritroso in cui si potrà ascoltare disco music, funky, pop music.

I Divina portano sui palchi di mezza Italia uno spettacolo assolutamente coinvolgente e adrenalinico in cui le coreografie e i costumi fanno da contorno ad un’elettrizzante scaletta di incredibili hit. Fame, Flashdance, The Blues Brothers, Footloose, Dirty Dancing, un medley musicale che è una sorta di viaggio attraverso il mondo del musical movie. Come non dedicare una parte dello show alle Lady music, su tutte Madonna e Cindy Lauper, o ai balletti di Michael Jackson, alle urla di Prince o alle performances degli Wham o dei Bee Gees? Una vera e propria carrellata di hit!

E per continuare con arte e musica il duo formato dal noto mandolinista savonese Carlo Aonzo, uno dei più importanti mandolinisti italiani, e dal chitarrista Roberto Margaritella si esibiranno sulla terrazza della Campanassa. Il ciclo di visite tenute lo scorso giovedì ha avuto grandissimo riscontro. La musica del bravo chitarrista Lorenzo Picone è stato il giusto corollario al percorso che permetteva al visitatore di apprezzare l’importanza storica e artistica di uno dei simboli della città, godendo, alla fine del percorso, di una meravigliosa vista “in musica”.

Essendo già numerose le prenotazioni per le visite dei prossimi giovedì il presidente della Associazione ‘A Campanassa e l’amministrazione comunale hanno deciso di comune accordo di aggiungere un’ulteriore visita alle cinque in programma. Gli interessati potranno godere di un’opportunità partecipando al gruppo previsto per le ore 22:30. La visita guidata con intrattenimento musicale prevede gruppi di 15 persone che partiranno ogni mezz’ora a partire dalle ore 20 e sino alle ore 22:30. Appuntamento 10 minuti prima nell’atrio.

I Giovedì di luglio sono un appuntamento immancabile per vivere la migliore Savona in modalità estiva: ci saranno negozi aperti, apericene e attività ludiche per tutte le età – in particolare il 12 luglio sarà caratterizzato dalla presenza di laboratori didattico scientifici a cura dell’Associazione Giovani per la Scienza, in via Alessandro Manzoni, a partire dalle 20. I Giovani per la Scienza mostreranno diversi esperimenti al pubblico “illuminando” la serata con la scienza. Tutti gli esperimenti sono ideati e costruiti dai soci nei loro laboratori presso il Campus Universitario.

Con l’aiuto di luci, neon e LED verranno mostrate alcune esperienze progettate e costruite dei ragazzi e spiegati principi di meccanica, elettromagnetismo, ottica, fisica atomica e informatica. I giovani, portando la scienza in strada, mostreranno quante idee e invenzioni siano dietro agli oggetti tecnologici che tutti i giorni usiamo ma che sono poco conosciute.

Le esperienze illustrate saranno:

• SPETTRO DEGLI ELEMENTI (gruppo di ottica): analisi dello spettro di emissione di alcuni elementi tramite un prisma

• ONDOSCOPIO (gruppo di ottica): studio dell’interferenza tra onde con acqua e due fenditure e…una macchina da cucire

• MOMENTO ANGOLARE (gruppo di meccanica): il fenomeno della conservazione del momento angolare con ruote di bicicletta e sedie girevoli

• RICONOSCIMENTO DEI COLORI (gruppo di informatica): programmazione e costruzione di un apparecchio per riconoscere i colori

• UOVO DI TESLA (gruppo di elettromagnetismo): riproduzione del famoso esperimento di Tesla, ispirato all’uovo di Colombo

• MACCHINA DI GALTON (gruppo di meccanica): studio della distribuzione delle probabilità;

• STUDIO DEL VUOTO (gruppo di meccanica): osservazione degli effetti della pressione ridotta su alcuni oggetti comuni

• CALAMITE E CORRENTI (gruppo Fisica & Oltre): studio dei fenomeni alla base dell’elettromagnetismo

• BOBINA DI TESLA (gruppo di elettromagnetismo): una bobina che alimenta e accende neon senza contatto

• PIANO INCLINATO (gruppo di meccanica): l’esperimento concepito da Galileo per studiare la caduta dei corpi

• MOTO ARMONICO (gruppo di meccanica): un’onda sinusoidale disegnata sulla carta dal moto di una biella-manovella

• FISICA ATOMICA (gruppo di fisica atomica): la scoperta dell’elettrone con i tubi a vuoto

Infine particolare attenzione alla valorizzazione artistica di musei, monumenti e luoghi simbolo della città: il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti e la Cappella Sistina resteranno aperti dalle 20:30 alle 23:30.