“Giovedì in Musica” con le musiche di De Andrè

Giro di boa per i “Giovedì in Musica” a Savona, giunti al terzo appuntamento dell’edizione 2018 curata dall’associazione Corelli e con la partecipazione di Ascom, Coop Liguria, Giovani per la Scienza e l’associazione ‘A Campanassa. Cambio di scena. Dopo il successo dei “Queenmania” all’insegna della disco music, giovedì 19 luglio sarà il turno di Alberto “Napo” Napolitano, ligure, che canterà i più grandi successi di Fabrizio De Andrè, da “Bocca di Rosa” a “Il Pescatore” per far rivivere agli appassionati i colori e gli odori dei vicoli della vecchia Genova, i profumi del mare e dei suoi protagonisti.

Da decenni ormai considerata una delle voci più credibili nel cimentarsi in questo repertorio, Napo è stato leader di gruppi come la Black Cats Band, Eccebbada, Buonenuove e Endegu e parallelamente ha collaborato con gli stessi musicisti di “Faber” all’interno dei loro progetti.

Così il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio: “I giovedì di luglio si sono confermati un successo. Quest’anno, oltre a essere un appuntamento immancabile, le serate di luglio si sono reinventate con nuovi e originali progetti che hanno interessato sia la scelta dei concerti in piazza Sisto IV, sia le attività nelle vie limitrofe, fino all’apertura straordinaria della Campanassa. Ringrazio l’Assessore Maurizio Scaramuzza e l’Assessore Maria Zunato per il lavoro svolto”.

Per l’occasione, il Museo d’arte di Palazzo Gavotti e la Cappella Sistina resteranno aperti dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito. Presente anche l’associazione A Campanassa, che per tutti i giovedì di luglio organizzerà gli “Itinerari sotto le stella tra storia e musica”. Visite guidate per gruppi di 15 persone con un momento musicale sulla terrazza della torre medievale al termine di ogni visita. Grande attesa giovedì 19 luglio per la cornamusa di Fabio Rinaudo, attento studioso ed interprete della Uilleann Pipes e della chitarra di Claudio De Angeli per la “Piper’s Night”. Gradita la prenotazione.

Essendo già numerose le prenotazioni il presidente dell’Associazione ‘A Campanassa e l’amministrazione comunale hanno deciso di aggiungere un’ulteriore visita a quelle in programma. Gli interessati potranno godere di un’opportunità partecipando al gruppo previsto per le ore 22:30. La visita guidata con intrattenimento musicale prevede gruppi di 15 persone che partiranno ogni mezz’ora a partire dalle ore 20. Appuntamento 10 minuti prima nell’atrio.

L’Associazione Giovani per la Scienza, in via Alessandro Manzoni, mostrerà invece diversi esperimenti al pubblico “illuminando” la serata con la scienza. Tutti gli esperimenti sono ideati e costruiti dai soci nei loro laboratori presso il Campus Universitario. Con l’aiuto di luci neon e LED verranno mostrate alcune esperienze progettate e costruite dei ragazzi e spiegati principi di meccanica, elettromagnetismo, ottica, fisica atomica e informatica. I giovani, portando la scienza in strada, mostreranno quante idee e invenzioni siano dietro agli oggetti tecnologici che tutti i giorni usiamo ma che sono poco conosciute.

La Notte Bianca si tinge anche di verde con la Gara di Pesto al mortaio in corso Italia (alta), dalle ore 19. Iscrizione 20 €. Prevista una raccolta fondi che verranno devoluti per l’acquisto di un’altalena per disabili.

I “Giovedì in Musica” sono una manifestazione che da anni caratterizza la città nelle sere dei giovedì di luglio con musica, scienza, arte, shopping. Questo ed altro ancora è la grande offerta che la città presenta a tutti coloro che vorranno passeggiare amabilmente per le vie le piazze del centro storico cittadino.

La manifestazione è promossa dal Comune di Savona a cura dell’Associazione Corelli e realizzata grazie alla proficua collaborazione con Coop Liguria, sponsor dell’evento, AsCom, Università degli Studi di Genova, Diocesi Savona Noli e le associazioni Giovani per la Scienza, ‘A Campanassa e Amici del Patrimonio Ecclesiastico.