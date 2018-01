Giovanni Albertone a “Vetrine d’Artista”

Giovanni Albertone, nato a Trino Vercellese nel 1940, è stato attratto dal disegno e dal colore fin da bambino. Ha seguito prima i corsi del professor Renzo Roncarlo, poi a Siena ha incontrato lo scultore Sensi dal quale ha tratto altri preziosi insegnamenti. Ha svolto diversi lavori durante la sua vita ma la pittura ha sempre riempito le sue giornate.

Colori accesi (rossi, gialli, arancioni) e caldi giocano con figure, simboli, iconografie di culture lontane e antiche, così come inserimenti di legni, corde, rendendo oltremodo materici le sue tele, quasi sempre di grandi dimensioni. Tra realtà e sogno prendono vita le sue figure femminili, i paesaggi urbani con richiami, ascendenze medievali, indagini simbolistiche, un po’ a volte metafisiche.

Opere certamente complesse e originali che catturano l’osservatore per la loro vitalità e luminosità e lo stupore che fanno nascere in chi le guarda. La natura è presente con un verziere ricco, opulento, quasi barocco che è in contrasto con l’indagine di certi tronchi che paiono fossili: un rimando costante a ciò che è stato e che ha sedimentato l’attuale realtà. Spesso nelle sue opere sono presenti scorci del paesaggio vercellese, a lui particolarmente caro, che sono la “memoria” di tale paesaggio e delle sue genti.

La propria storia di vita è la traccia genetica dalla quale trae forza per la sua ricerca costante di verità, emozioni, memorie, vestigia. La sua pittura spesso diviene scultura con spessori di gesso e colore, uscendo dai limiti del quadro. Le sue opere sono tate esposte in mostre personali a Bologna, Venezia e Vercelli, financo a Barcellona.

Inaugurazione 5 febbraio ore 10

Curatrice: Silvia Bottaro, critica d’arte e presidente Associazione “Renzo Aiolfi” Savona