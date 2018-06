“Giovani Concertisti” – Concerto del Mascoulisse Quartet

Ultimo appuntamento con la settima edizione di “Giovani Concertisti”, il festival organizzato dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del comune di Loano. Sotto la direzione artistica del maestro Davide Nari l’associazione ha selezionato alcuni tra i migliori giovani talenti della scena nazionale e internazionale per una serie di concerti nell’atrio di Palazzo Doria.

La terza serata avrà per protagonista il quartetto di tromboni Mascoulisse Quartet, composto da Emanuele Quaranta, Stefano Belotti, Alberto Pedretti e Davide Biglieni.

La formazione musicale nasce nel 2007 per volontà dei quattro musicisti, tutti diplomati in Trombone con il massimo dei voti presso i conservatori “Luca Marenzio” di Brescia e “Gaetano Donizetti” di Bergamo. Negli anni ha preso parte a più di 400 concerti in importanti rassegne e festival in Italia, Europa e Stati Uniti, con programmi sempre innovativi e in formazione di quartetto, trio con l’ausilio di musica elettronica, o come solisti con orchestre e bande e in ottetto di tromboni.

Il suo repertorio è originale, elegante e sempre in movimento, “perché la nostra musica è come un’onda”, spiegano i componenti. Anche le collaborazioni con artisti di fama internazionale sono molte: fra le altre vanno evidenziate quelle con Stefan Schulz (Berliner Philharmoniker), Michel Becquet, Christian Lindberg, Vincent Lepape, il duo pianistico Biondi – Brunialti e Giulio Mercati. Oltre all’attività cameristica i musicisti hanno una lunga esperienza orchestrale che li ha portati ad esibirsi in alcuni fra i piu importanti teatri mondiali sotto la direzione di direttori quali Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Gianandrea Noseda, Fabio Luisi, Ennio Morricone, Andrej Boreyko, Wayne Marshall e Yury Temirkanov.

L’impegno si è esteso anche nel campo dei grandi interpreti della musica contemporanea e pop, da Giovanni Allevi a Lucio Dalla, Laura Pausini, Bocelli, Zucchero, Fedez, J-Ax e Jovanotti, lavorando con etichette discografiche, televisioni e radio quali Sony, EMI classica, RTL 102.5, Rai Italia, Radio3 RAI, Mediaset, Radio Onda Cero di Madrid e molte altre.

Il Mascoulisse Quartet è vincitore di numerosi premi internazionali e dal 2011 organizza il Festival Internazionale “MASterBrass”, in cui figura nel triplo ruolo di docente, organizzatore e solista, ospitando e affiancando i piu grandi interpreti mondiali del mondo degli ottoni. Nel 2017 ha fondato la Masterbrass Academy, un’accademia per ottoni che forma nuovi talenti con metodologie didattiche innovative. Il Mascoulisse Quartet ha all’attivo sette dischi e varie pubblicazioni didattiche.