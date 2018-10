Giornate FAI d’Autunno – Alla scoperta di beni mai aperti al pubblico

Il Gruppo FAI Giovani Albenga – Alassio per questa edizione delle Giornate d’Autunno curerà l’itinerario “L’acqua alle radici di Albenga”, che prevede l’apertura di nove beni tra cui la necropoli romana di viale Pontelungo e le cripte San Michele Arcangelo e Santa Maria in Fontibus, mai aperte al pubblico.

I ragazzi aspettano i visitatori sabato 13 e domenica 14 ottobre per passare assieme due giorni unici alla scoperta di Albenga. “Se pensavate di sapere tutto sulla città ingauna venite a scoprire con noi un percorso unico sul tema dell’acqua che tanto ha caratterizzato la storia delle città. Le visite saranno aperte a tutti i visitatori. Essi potranno accedervi lasciando un contributo minimo di 3 euro in almeno uno dei beni”, spiegano.

Per scoprire tutte le aperture, orari, indirizzi e informazioni visitate le pagine Facebook e Instagram del Gruppo FAI Giovani – Albenga Alassio, i siti internet www.fondoambiente.it e www.giornatefai.it oppure inviate una e-mail a albenga@faigiovani.fondoambiente.it.

Solo per questi due giorni gli iscritti FAI potranno usufruire di una riduzione sull’ingresso del Battistero e del Museo Diocesano: infatti sarà di 3 € per il solo battistero e 4 € per la visita in Battistero e Museo. Per informazioni e orari di visita nel resto dell’anno, consultare il sito www.diocesidialbengaimperia.it nella sezione Museo Diocesano.