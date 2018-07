Giornata di beneficenza “12 ore per il Gaslini”

Sabato 21 luglio, a Pallare, a partire dalle ore 10 si terrà l’evento “12 ore per il Gaslini” dedicato a Giacomo Orsi, ragazzino pallarese di tredici anni scomparso prematuramente nel 2009 a causa di una grave malattia. L’iniziativa avrà luogo presso l’ASD polisportiva “Le Poiane” e inizierà con un torneo di calcio a 5 per poi proseguire con 8 km di camminata o corsa non competitiva aperta a tutti.

Dalle ore 10.30 il centro di addestramento “Il Branco di Ytan ASD” e “Mondo Cane 360” presenteranno alcune attività che si possono svolgere con i nostri amici a 4 zampe: vi sarà una prima parte teorica in cui verrà illustrato cos’è il cane e le regole base per un corretta gestione dello stesso, seguiranno alcune dimostrazioni pratiche di Utilità e Difesa e, per finire, si potrà assistere alla conduzione di anatre indiane effettuata dai cani e conoscere la disciplina del Disc Dog.

La giornata continuerà con una Rappresentazione Medioevale organizzata dall’Ordine del Gheppio (Rocchetta di Cairo) e la Medioevale (Savona) e l’apertura degli stand gastronomici curati dalle varie proloco. Dalle ore 20 si susseguiranno il 2° Gran Galà Cinofilo, una sfilata di moda e alcune esibizioni di danza.

Ovviamente non mancherà tanta musica e i bambini potranno divertirsi con i giochi gonfiabili. Il ricavato sarà interamente devoluto al “Covo degli Orsi” dell’Istituto Gaslini di Genova. Un’occasione speciale per fare sport, imparare e divertirsi ma, la cosa più importante, un momento per aiutare chi soffre. Partecipate numerosi!