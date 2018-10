Il 6 dicembre al Centro Clinico Diagnostico Priamar in via dei Partigiani 13R a Savona si terrà una giornata per interventi LASIK E PRK. Prenota ora la visita specialistica al costo di € 100 da eseguirsi in tempi compatibili con l’intervento. Il costo sarà scontato dal prezzo dell’intervento scelto.