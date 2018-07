Gherardo Colombo presenta “Il legno storto della giustizia”

Incontro con lo scrittore ed ex magistrato GHERARDO COLOMBO e presentazione del libro “Il legno storto della giustizia” (Garzanti). Introduce Renata Barberis. Nell’ambito del Festival Parole ubikate in mare. In caso di pioggia incontri al coperto in luoghi adiacenti.

La corruzione è una piaga che infetta gran parte della vita sociale e politica del nostro Paese, in misura non solo eticamente inaccettabile ma anche economicamente insostenibile. Proprio all’Italia sembra infatti spettare un non onorevole posto tra le nazioni più corrotte al mondo: ovunque si formino aggregati di potere, lì alligna il rischio del malaffare.

Prendendo le mosse da questi presupposti drammatici che troppo spesso consideriamo immutabili e ai quali sembriamo quasi assuefatti, Gherardo Colombo (il magistrato noto per aver condotto inchieste importanti sul crimine organizzato, la corruzione, il terrorismo e la mafia, tra cui la scoperta della Loggia P2 e Mani Pulite) spazia dalla storia all’attualità più recente, in un testo che sarà motivo di riflessione per quanti ancora credono nell’onestà, nella correttezza e nei principi della nostra Costituzione.