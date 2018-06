Georgi Mundrov al Festival Pianistico Internazionale

Georgi Mundrov in concerto al Festival Pianistico Internazionale – XXX Concerti di Primavera con Chopim Grande valse brillante in A flat Major, op. 34 – Polonaise in A flat Major, op. 53.

Il pianista bulgaro Georgi Mindrov non è solo un virtuoso nel senso comune, è piuttosto un poeta al pianoforte che condivide le sue riflessioni musicali con il pubblico. Ha conseguito la sua formazione con distinzione alla Sofia Music Academy ed è stato influenzato in modo significativo dai suoi professori Milena Mollova e Triphon Silyanowski. Gli studi post-laurea a Francoforte sul Meno / Germania e il successivo esame di concerto nella master class di Kristin Merscher presso l’Università di Musica Saarland / Germania completano la sua formazione.

Già negli anni più giovani, GEORGI MUNDROV riuscì ad affermarsi come solista ben oltre i confini europei nel corso di numerosi concerti d’orchestra in America Latina, Australia e Medio Oriente. Si è esibito con orchestre come la Maracaibo Symphony Orchestra / Venezuela, la Baden-Badener Philharmonie, la Filharmonia Slaska Katowice / Polonia, la Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl in collaborazione con direttori come Werner Stiefel, Pavel Baleff, Dariusz Mikulski, Jonathan Kaell, Stanislaw Rybarczyk e Eduardo Werner Rahn.

Da allora, GEORGI MUNDROV è stato ospite fisso di festival musicali internazionali e concerti a Dalian / Cina, a Bangkok / Tailandia, a Singapore, in Canada e negli Stati Uniti ha ampliato la sua sfera artistica. I commenti stampa sono d’accordo sulla sua performance: “Suoni di luce e intensità” – Frankfurter Allgemeine Zeitung “Virtuosità luminosa e perfetta professionalità” – Musica Viva / Bulgaria “Fuochi d’artificio dal suono brillante” – Wetterauer Zeitung “Un bulgaro di Buchschlag (Germania) che cattura la Lega di pianoforte” – Frankfurter Rundschau Da anni Georgi Mundrov opera regolarmente come membro della giuria di concorsi internazionali di pianoforte e insegnante di corsi di perfezionamento in tutto il mondo.

Essendo l’art director del festival di musica locale “Dreieicher Musiktage”, è uno dei più giovani programmatori e concept designer di un podio musicale internazionale. Insegna pianoforte presso l’Università della Musica di Saarland / Germania.