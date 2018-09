Genova per Voi & Professione Autore 2018

“Genova per Voi”, il talent per autori di canzoni, e “Professione Autore”, il talent per Autori televisivi, entrano nella fase finale e tornano per il secondo anno consecutivo a Varazze. Una settimana di incontri, laboratori e spettacoli dedicati al mestiere dell’autore di canzoni e programmi tv con ospiti importanti e un tributo a Roberta Alloisio.

Sabato 15 settembre sarà Enzo Iacchetti ad inaugurare la manifestazione che, nei giorni successivi, vedrà nella cittadina rivierasca volti noti della televisione come Max Laudadio e Moreno Morello, oltre a scrittori, autori, musicisti, comici, giornalisti e operatori culturali.

Giovedì 20 settembre Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing, e Matteo Fedeli, direttore della Divisione Musica di SIAE, converseranno con Franco Zanetti sul tema della difesa in Europa del diritto d’autore.

Lorenzo Beccati, scrittore e autore di programmi televisivi di grande successo, guiderà otto nuovi autori di televisione provenienti da tutta Italia. Mario Cianchi, autore Sugar, ed Emanuele Dabbono, autore in esclusiva per Tiziano Ferro, faranno da tutor a otto giovani autori di canzoni, le cui capacità saranno valutate dagli A&R di Universal Klaus Bonoldi e Lucrezia Savino e da un autore di Universal.

Commenta il sindaco Alessandro Bozzano:

Genova per Voi Professione Autore è una realtà consolidata del mondo dello spettacolo: a provarlo non solo le collaborazioni con un’azienda di produzione televisiva, RTI Mediaset e con Universal Music Publishing Ricordi, ma anche la presenza di nomi importanti del panorama televisivo italiano. Una manifestazione a me particolarmente cara perché coinvolge nostri concittadini: Emanuele Dabbono, i ballerini dell’ASD Danzastudio Varazze, diretti da Giovanna Badano, i Vegetti, Alfredo Valle e Gianni Way, i consiglieri Andrea Cipollone e Giovanna Oliveri e molte realtà varazzine tra cui l’Oratorio Salesiano, la Filodrammatica Don Bosco, la Polisportiva San Nazario di Varazze. A tutti va il mio personale ringraziamento.

SABATO 15 SETTEMBRE

Palazzo Jacopo da Varagine, Sala Conferenze, ore 11

Lorenzo Beccati (scrittore, autore di Striscia la Notizia e voce del Gabibbo), Il mestiere dell’autore televisivo.

Piazza Bovani, ore 17:30

Parole, danza e canzoni dedicate a Luigi Tenco. Presentazione del cd Luigi di Armando Corsi e Roberta Alloisio.

Con Armando Corsi, Gian Piero Alloisio, Emanuele Dabbono, Mario Cianchi, ASD Danzastudio Varazze.

Intervista a Enzo Iacchetti.

Conduce Franco Zanetti (direttore di “Rockol”).

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Palazzo Jacopo da Varagine, Sala Conferenze, ore 11

Lorenzo Beccati, Come si scrive un copione televisivo.

Piazza Bovani, ore 17:30

Presentazione del libro di Max Laudadio Si comincia da 1 (Edizioni San Paolo).

Con Max Laudadio (inviato di “Striscia la notizia”) e Lorenzo Beccati. Conduce Franco Zanetti.

LUNEDÌ 17

Piazza Beato Jacopo da Varagine, ore 11

Emanuele Dabbono (cantautore e autore in esclusiva per Tiziano Ferro), Il mestiere dell’autore di canzoni. Con esempi musicali “live”.

Piazza Beato Jacopo da Varagine, Ore 17:30

Casting televisivo e canzoni

Incontro con Graziano Cutrona (autore televisivo). Con le canzoni degli otto finalisti di Genova per Voi. Conduce Franco Zanetti.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE

Piazza Beato Jacopo da Varagine, Ore 11

Mario Cianchi (cantautore e autore di canzoni per Sugar Music), Lavorare per un editore musicale. Con esempi musicali “live”.

Piazza Beato Jacopo da Varagine, Ore 17:30

Fumetti e canzoni.

Con le canzoni di Graziano Romani. Conduce Andrea Cipollone (docente di lettere e operatore culturale).

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE

Piazza Beato Jacopo da Varagine, Ore 17:30

Presentazione del libro La storia della chitarra rock (Hoepli) di Luca Masperone.

Con Luca Masperone (giornalista e musicista). Alle chitarre: Gianni Martini. Conduce Franco Zanetti.

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE

Piazza Beato Jacopo da Varagine, Ore 17:30

La difesa in Europa del diritto d’autore.

Incontro con Claudio Buja, Presidente Universal Music Publishing, Matteo Fedeli, Direttore Divisione Musica SIAE. Conduce Franco Zanetti.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE

Teatro Don Bosco, Ore 21

Le ragazze di Varazze – Canzoni e tv

Serata finale con le canzoni e i video dei sedici autori finalisti, “I Vegetti” (Alfredo Valle e Gianni Way) e Ospiti a sorpresa. Presenta Moreno Morello (inviato di “Striscia la notizia”).

Proclamazione del vincitore di “Genova per Voi” e di “Professione Autore”.

In caso di pioggia gli eventi previsti in piazza Bovani si terranno al Teatro Don Bosco e quelli di piazza beato Jacopo nella sala interna di Palazzo Beato Jacopo.