“Genio & Arte” – Gli effetti speciali di Carlo Rambaldi

Sabato 9 giugno alle ore 16 nella prestigiosa Villa Cambiaso di Savona si inaugura la mostra “Genio & Arte” dedicata a Carlo Rambaldi, vincitore per ben tre volte dell’Oscar per gli effetti speciali di “King Kong”, “Alien” ed “ET”. Sarà presentata la cinematografia di Carlo Rambaldi con pannelli illustrativi sulla creazione meccanica e artistica dei personaggi.

In esclusiva si potrà vedere anche la statua in grandezza naturale di ET, gemella del modello originale, utilizzato da Spielberg nel film, insieme al calco per la realizzazione del prototipo e al primo disegno. Saranno esposti anche i tre Oscar originali consegnati a Rambaldi nel 1977, 1980 e 1983.

Con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia e Comune di Savona l’Associazione Museo Artepozzo – Energie d’arte contemporanea, in collaborazione con la Fondazione Rambaldi e Museo “Ugo Guidi”, organizza questa mostra che sensibilizza il pubblico e gli studenti alla conoscenza del genio ingegneristico e creativo di Carlo Rambaldi e a scoprire cosa sta dietro al grande cinema: nel caso di Rambaldi l’incredibile lavoro di creatività e tecnologia con cui si ottengono gli effetti speciali, nel caso del doppiaggio quale arte di cesello linguistico e adattamento socioculturale è il processo della trasposizione di un audiovisivo dall’edizione di partenza all’italiana.

Per l’inaugurazione sarà presente in qualità di “madrina” la figlia di Carlo Rambaldi, Daniela Rambaldi, il direttore della Fondazione “Giuseppe Lombardi” Marcello Baretta, esperto delle meccaniche utilizzate dal maestro, la curatrice e presidente di Museo Artepozzo Angela Maioli e Tiziana Voarino del Festival “Voci nell’Ombra”.

Saranno esposte trentadue opere di artisti contemporanei attentamente selezionati. Dalle ore 20 apericena su prenotazione al numero 368200291 con i vini dell’Azienda Casetta di Vezza D’Alba.