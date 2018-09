Albissola Marina ospita l’edizione “zero” del Galà di Armonia, un festival nuovo, poliedrico e molto interessante, in due sedi: la Sala Polifunzionale MuDA in via dell’Oratorio e l’Oratorio San Giuseppe in piazza della Concordia.

Il galà, curato dal Manipolo della Musica, ospita numerosi momenti di ascolto e riflessione con musicisti, letterati, medici, filosofi, giornalisti, maghi, tutte persone che hanno fatto dell’armonia il proprio stile di vita: perché di Armonia c’è bisogno.

Scrive a proposito la vicesindaca Nicoletta Negro: