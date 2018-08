Gabry Ponte sul Molo di Varazze

L’estate della Città di Varazze continua sabato 25 agosto sul Molo Marinai d’Italia con il djset del più grande dj e produttore italiano, nonché re della dance Gabry Ponte.

L’evento, voluto e offerto da Cantine Capetta, già sponsor della Città di Varazze, si inserisce nel Festival musicale che a Varazze ha portato grandi nomi del calibro di Boosta e Samuel dei Subsonica, passando per IZI, Shade, e i djset dei TheGiornalisti e ExOtago.

“L’Amministrazione comunale – afferma il sindaco Alessandro Bozzano – è contenta di ospitare un personaggio del calibro di Gabry Ponte e di regalare un’altra manifestazione a sorpresa alla citta. Tengo a sottolineare che Varazze grazie agli eventi dedicati ai giovani, che si inseriscono in un ricco calendario annuale con appuntamenti per tutti i gusti e grazie al lavoro di ricerca degli sponsor, sta diventando una piazza ambita sempre più interessante per investire in termini di marketing e pubblicità”

Gabry Ponte, torinese di nascita, è un dj, produttore con all’attivo oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo. La hit “Blue”, insieme alla sua band Eiffel 65 ha raggiunto la vetta delle chart di tutto il mondo. A seguire i suoi singoli da solista (“Geordie”, “La Danza delle streghe”, “Figli di Pitagora”) hanno dominato la scena della musica dance europea a partire dagli anni 2000. Nel 2014 è entrato tra i top 100 djs al mondo alla posizione numero 61. Nello stesso anno è stato giudice del famoso talent show “Amici di Maria de Filippi” insieme a Luca Argentero e Sabrina Ferilli.

Nella sua ventennale carriera ha collaborato come remixer e produttore insieme ai più importanti artisti del panorama musicale italiano e internazionale: Fabri Fibra, Jovanotti, 883, Pitbull, Shaggy… e molti altri. Nell’estate del 2016 Gabry pubblica il singolo “Che ne sanno i 2000” (che ha ottenuto il doppio disco di platino e oltre 90 milioni di stream), a cui ha fatto seguito “Tu sei” (remake di una celebre hit di Umberto Tozzi) al cui videoclip hanno partecipato Favij, web star amatissima dai più giovani, insieme a Giulia Penna.

A giugno 2018 è in uscito l’Ep “Dance Lab” che contiene 4 brani: “Tanja”, in collaborazione con Pop X, “Salgo sul palco” insieme al trapper Nashley e a dj Matrix, “Felicità”, remake del celebre successo di Al Bano e Romina, e “Dalla a me” insieme a Danti, Shade e Jake la Furia.