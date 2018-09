Grande pomeriggio di sport e spettacolo con Vanni Oddera, Massimo Bianconcini e Jannik Anzola

Programma

ore 15 – 1° Freestyle Motocross Show

ore 16 – 2° Freestyle Motocross Show. Al termine Mototerapia

ore 16:30 “Cresc.i in Bike”, biciclettata non competitiva per le vie di Vado Ligure, adatta a grandi e piccini

ore 18 esibizione finale di Freestyle Motocross Show