Frastuono Marching Band al “Carnevale Day 2018” di Finalmarina

La Frastuono Marching Band accompagnerà i carri allegorici che sfileranno sul lungomare di Finalmarina per l’edizione 2018 del “Carnevale Day”, organizzato da I Feel Good Finale. Non si tratta solo di marciare ma anche di allietare gli spettatori con una studiata coreografia per donare freschezza ai pezzi musicali.

Musica eterogenea ma soprattutto ritmica (popolar music e folk – etnica: boogie-woogie, bluse, dixieland, funk, jazz, rock, soul, swing, twist) per catturare l’attenzione del pubblico. Ritmo sapientemente miscelato in un crescendo che porta a partecipare in maniera assolutamente attiva.

Organizzato nel 2015 dalla Società Filarmonica di Finalborgo nell’ambito del costante adeguamento della proposta musicale il gruppo musicale (ensemble di strumenti a fiato e percussioni), articolato sul modello delle “marching band” diffuse nelle “hight school” statunitensi, offre uno spettacolo nuovo, leggero ed originale perfettamente integrato nella manifestazione a cui partecipa.

Musica di intrattenimento per tutte le età e il divertimento in coerenza con il motto della band “Divertirsi suonando… divertendo” per conquistare definitivamente il pubblico.