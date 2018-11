“Fortezza 9 e 3/4” – La scuola di Hogwarts al Priamar

Un divertentissimo fine settimana con Harry Potter e la scuola di magia più famosa del mondo. I Nati da un Sogno invitano tutti a trascorrere due giorni all’interno della suggestiva Fortezza del Priamar di Savona, che si trasformerà nella leggendaria Scuola di Magia di Hogwarts, dove bambini, ragazzi e adulti potranno incontrare i loro personaggi preferiti.

SABATO 10 NOVEMBRE

EVENTO PER RAGAZZI E ADULTI

orari in cui potersi iscrivere: ogni 20 minuti dalle 19:20 alle 23

Il percorso durerà circa 1 ora e mezza. All’arrivo ogni gruppo sarà a sua volta diviso in 4 sottogruppi che rappresenteranno le case di Hogwarts. Sarà una sfida all’ultimo sangue tra le quattro case. Ogni casa sarà accompagnata nel suo percorso da un Professore. Bisognerà essere astuti, coraggiosi, veloci, sagaci e conoscere più cose possibili su Harry Potter e non solo.

In ogni angolo della fortezza potranno essere nascosti mangiamorte che potrebbero interrompere il vostro cammino e farvi ripartire da capo. Lungo il vostro cammino troverete enigmi da risolvere, spettacoli da guardare e da ascoltare attentamente, trappole da cui scappare, personaggi di cui fidarsi e personaggi di cui non fidarsi, giochi a tempo e rompicapo che potrebbero portarvi a non uscirne più.

DOMENICA 11 NOVEMBRE

EVENTO PER BAMBINI

orari in cui potersi iscrivere: 14:00, 15:30, 17:00

Il percorso durerà all’incirca 1 ora e mezza e comprenderà le seguenti lezioni: ERBOLOGIA, VOLO, DIFESA CONTRO LE ARTI OSCURE, DIVINAZIONE E POZIONI. All’arrivo ogni gruppo verrà destinato alla propria casa e un prefetto li guiderà in tutte le lezioni ma starà ad ogni gruppo capire la strada giusta da percorrere senza perdersi e senza finire in qualche guaio. Terminate le lezioni ogni bambino potrà scegliere se andare a sfidare i mangiamorte o meno. Chi sceglierà di sfidarli dovrà essere molto coraggioso perché dovrà entrare nella loro tana,luogo angusto e semi buio, da solo senza genitori.

Ci saranno altre postazioni sparse per il Priamar in cui i bambini potranno recarsi, come quelle di RITA SKEETER che ti intervisterà e terrà il CASTING AAA CERCASI HARRY POTTER E DRACO MALFOY

HARRY POTTER, HERMIONE, RON E GINNY con cui poter parlare e farsi fotografare, LUNA LOVEGOOD e CHO CHANG che dispenseranno le caramelle tutti i gusti più uno

OGNI BAMBINO DOVRA’ PORTARSI UNA SCOPA! È possibile iscriversi a partire dai 5 ANNI COMPIUTI.