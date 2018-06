Flavia Folco presenta “Bisogna partire per questi altri mondi”

Flavia Folco presenta il suo nuovo libro “Bisogna partire per questi altri mondi” presso la Società Operaia Cattolica “Nostra Signora di Misericordia” in via Famagosta 4. Introduce Rosanna Venturino.

Nell’occasione saranno esposti alcuni disegni originali che Folco ha eseguito nei luoghi visitati nel corso dei suoi numerosi viaggi.

Al termine il libro e i disegni originali saranno a disposizione dei presenti per un’offerta da destinarsi all’associazione onlus Savona nel Cuore dell’Africa, i cui rappresentanti esporranno le finalità e i risultati del loro impegno di volontariato.

Flavia Folco ha donato alla Società Operaia Cattolica il suo vasto archivio fotografico costituito da diapositive di opere d’arte, utilizzate nelle sue numerose ricerche.