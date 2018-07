FLACABEERfest – Dal tramonto all’alba a La Flaca

Seconda edizione…..NON ADATTO AI DEBOLI DI CUORE….

SI MANGIA scegliendo tra le offerte dolci e salate di professionisti del gusto; SI BEVE per riuscire a finire 3800LT di birra HEINEKEN prodotta su ordinazione e creata come per l’OKTOBERFEST: NON PASTORIZZATA e A CADUTA (quindi non gasata)!

SI BALLA prima con i live tra cui spiccano la rassegna @Diatofest vol.3 con gli special Guest I MEGANOIDI e la tribute bamd di Vasco Rossi I CAPOVOLTI per continuare dopo le 00.30 con il PARTYontheBEACH più cool dell’estate 2018: SILENT Disco giovedì ; Reggae Party venerdì ; Hard Style sabato….fino al mattino… da giovedì a domenica senza sosta….

PER MOLTI MA NON PER TUTTI!!!!!

Giovedì 2 agosto Slot Machine + Silent Disco Night

Venerdì 3 agosto Diatofest + Reggae Beach Party

Sabato 4 agosto Hardfest dj set – Techno/Hardstyle/Hardcore

Domenica 5 agosto I Capovolti Vasco Tribute

Tutti i giorni dalle 10 del mattino musica degustando 3800 litri di Heineken non pastorizzata a caduta, come all’OktoberFest. Dalle 18 all’1 potrai asciugare con:

La Flaca – Stinco di maiale al forno con patate, polpo con patate

Alalunga – Cono di fritto misto, ravioli di pesce o hamburger di pesce

Ezio Pizzette – Pizzetta normale, pizzetta farcita, pizzetta sfiziosa

Gastronomia Alessandro – Frittatine di pasta, arancini, panino con la cima

Macelleria dell’Angolo – Panino con salsiccia, hamburger di Fassona, porchetta

Pit Stop – Cartoccio farinatra, focaccia prosciutto e formaggio, focaccia spinaci e formaggio, focaccia pomodoro, melanzane, parmigiano e basilico

Pollo de Fuego – Alette di pollo + patatine,, nuggets + patatine, patatine

Remescio – Frixeu, panissa, acciughe fritte

Tutto Gelato – Coni, coppette, macedonia con gelato o yogurt, frappè, frullati, affogati, crepes dolci o salate, granite, granite alcoliche

Sabato 4 Agosto a La Flaca Beach (lungomare Matteotti 6, Albissola Marina) dalle 20 alle 6 “Dorian Gray al mare!”, free party sulla spiaggia hardstyle – rawstyle – hardcore.

INGRESSO LIBERO TUTTA LA NOTTE!!!!

In collaborazione con hard studios community

Info: Danver 3474971386 / Andry Hc 3296004936